[SPOILER] - François découvre la vérité !

François débarque en cuisine et prétend qu’il y a un souci avec la convention de stage de Salomé. Il en profite donc pour lui demander des informations sur sa naissance et sa famille. Des questions qui ne tardent pas à mettre la jeune fille dans l’embarras. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.