[SPOILER] - François fait-il chanter Sylvie ?

Maxime et Salomé ne comprennent pas la volte-face de Sylvie, qui ne veut subitement plus quitter l’hôtel et rester avec François. Lorsque Maxime émet l’hypothèse que son mari la fait chanter, Sylvie sort de ses gonds. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.