[SPOILER] - Gaëtan et Stella : Le bisou !

Gaëtan rejoint Stella au marais pour lui remonter le moral après son altercation avec Noémie. Elle est perdue et pense à quitter le mobile home. Elle n’a plus d’argent et ne sait pas comment faire pour la suite. Les deux se rapprochent et finissent par s’embrasser… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.