[SPOILER] - Gaëtan règle violemment ses comptes avec Enzo !

Deva et Enzo se retrouvent pour un date au restaurant de la chef Matret. Au même moment, Gaetan interpelle violemment Enzo au sujet des photos de Stella et l'accuse de les avoir fait circuler. Il est furieux et le menace pour ne pas que cela se reproduise.