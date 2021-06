[SPOILER] - Greg et Lionel humilient Kelly !

Salomé propose à Kelly de l'aider à préparer le concours d'entrée à l'Institut, malgré ses problèmes en lecture. Mais et Greg Lionel les surprennent et tournent la jeune fille en ridicule. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.