[SPOILER] - Grosses tensions à la coloc !

Tout se passait bien à la coloc jusqu’à ce que Jasmine apprenne que Naël a mangé sa première purée, sans elle… Greg et Eliott ont complétement oublié de l’attendre pour commencer la diversification alimentaire. Jasmine le prend mal et pousse un coup de gueule ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.