[SPOILER] - Guillaume avoue sa liaison à Clotilde !

Guillaume n'arrive plus à mentir à Clotilde, il craque et lui avoue sa liaison avec Laëtitia. Elle n'arrive pas à y croire… D'autant plus qu'il lui précise que ce n'est pas seulement une histoire d'un soir. Clotilde est abasourdie.