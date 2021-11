[SPOILER] - Guillaume avoue ses sentiments pour...

Guillaume ne sait pas comment réagir face aux sentiments qu’il éprouve. Il confie à Antoine être attiré par Laëtitia et lui demande conseil. Doit-il écouter son cœur et risquer de perdre Clotilde ou bien écouter sa raison ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.