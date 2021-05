[SPOILER] - Hortense anéantie par Mehdi

Hortense est dévastée. Maxime et Eliott la retrouvent en sanglots dans les vestiaires. Mehdi ne croit plus au protocole et souhaite abandonner. Son dessert-signature étant finalisé, il juge désormais qu'il peut partir en paix…