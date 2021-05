[SPOILER] - Hortense dit pour la première fois "Je t'aime" à Mehdi !

Hortense couvre Mehdi de compliments, craignant qu'il n'ait honte de son corps. Ce dernier ne comprend pas son comportement et prend la mouche. Hortense le rassure et lui avoue qu'elle l'aime ! Mehdi avoue lui aussi ses sentiments mais s'échappe lorsqu'elle devient entreprenante.