[SPOILER] - Il est de retour !

Des semaines qu'il était parti en bateau. Le voilà de retour pour le plus grand plaisir de Rose et de Guillaume... Enfin, pas pour les mêmes raisons.