[SPOILER] - Jasmine prête à confier Naël aux Delobel !

Jasmine a pris sa décision, elle va confier Naël aux Delobel, les parents de Greg. Elle ne se sent pas prête à s'occuper de Naël avec les cours et son traitement contre sa bipolarité. Rose essaie tout de même de la raisonner, avec le passif de Delphine Delobel, ce n'est peut-être pas une si bonne idée…