[SPOILER] - Jasmine seule contre tous !

Deva se confie à la chef Armand avant le cours de cuisine. Elle lui demande de changer son binôme avec Jasmine car elle n'en peut plus. La chef impose donc le changement de tous les binômes. Mais visiblement personne ne veut travailler avec Jasmine et c'est Tom qui s'y colle !