[SPOILER] - Jasmine va-t-elle rester à l'Institut ?

Après les révélations et la crise de Jasmine, Clotilde et Teyssier se posent la question de la garder ou non à l’Institut. Rose et Antoine cherchent à défendre son cas, c’est une très bonne élève. Mais visiblement ça ne suffit pas pour eux. Teyssier décide de la tester lors de son évaluation. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.