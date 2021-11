[SPOILER] - Jérémy en cavale !

Jérémy est sur le point de quitter Sète pour de bon ! Il décide de rentrer en Australie pour échapper aux gendarmes et ne pas être accusé du meurtre de Simony. Mais avant de prendre l’avion, il en profite pour dire un dernier mot à Clotilde et Célia. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.