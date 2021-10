[SPOILER] - Jérémy est de retour !

Jérémy est revenu d'Australie ! Il interrompt un moment tendre entre Célia et Solal. Elle est tout à coup chamboulée par ces retrouvailles inattendues. Mais tout est différent pour Jérémy, il semble fermé et suspicieux.