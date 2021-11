[SPOILER] - Jérémy pousse violemment Simony dans les escaliers !

Simony interpelle Clotilde juste avant de partir de l'Institut. Il continue de nier tout ce qu'il lui a fait. Le ton monte entre eux et Simony persiste à provoquer Clotilde en insinuant qu'elle l'a séduit. Jérémy ne peut plus se contenir, il attrape Simony et le pousse violemment dans les escaliers !