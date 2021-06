[SPOILER] - Kelly anéantie !

Lionel reste injoignable et Kelly ne comprend pas sa réaction. Kelly est effondrée quand Laetitia rentre à la maison et lui informe qu'il a été santionné et viré de l'Institut par Teyssier.