[SPOILER] - Kelly découvre tout !

Kelly découvre que sa mère a fait des injections de botox à Charlène pour se faire de l’argent. Elle comprend tout de suite qu’elle n’a pas déposé sa demande de bourse et n’en revient pas. Elle est furieuse et s’inquiète pour son destin à l’Institut… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.