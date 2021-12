[SPOILER] - Kelly surprend Guillaume et Laëtitia !

Guillaume et Laëtitia ont de plus en plus de mal à cacher leur attirance. Kelly surprend leur conversation ambiguë et comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose entre eux. Elle fait le lien avec sa demande de bourse, elle a tout compris !