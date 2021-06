[SPOILER] - La blessure secrète de Lionel !

Le père de Lionel lui rend visite à l'Institut. Il aimerait que son fils prépare le gâteau d'anniversaire de sa sœur. Déprimée et renfermée depuis le décès de sa mère, cela lui ferait le plus grand bien de penser à autre chose lors de sa fête.