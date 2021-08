[SPOILER] - La liaison de Charlène révélée au grand jour !

Futur chef du Double A, Théo se frotte aux réserves de sa sœur et aux comparaisons avec Louis. Son soutien envers lui intrigue sa famille, ce qui pousse Théo à lâcher : Louis et Charlène sortent ensemble.