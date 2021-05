[SPOILER] - La photo de l'Institut fait polémique

En arrivant en cours avec Eliott, Célia découvre la nouvelle affiche réalisée par Rose pour la promotion de l'institut. Elle voit rouge : c'est une photo de Jérémy et Ludivine ! Et voir l'homme qu'elle aime complice avec son ex, ça ne passe pas !