[SPOILER] - La place de Maxime à l’institut est en danger !

Teyssier réinvente la grande époque du duel. A l'institut, on ne se bat plus avec des épées, pistolets ou sabres, on se défie avec des recettes de cuisine. Et Teyssier a décidé de défier Maxime. Le perdant quitte l'Institut. Ici Tout Commence, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Revoir tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.