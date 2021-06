[SPOILER] - La relation d’Anaïs et Lisandro dévoilée sur les réseaux sociaux !

Tous les élèves de l'Institut sont rivés sur le compte Instagram d'Anaïs. Une photo très complice d'elle et Lisandro vient d'être publiée ! Leur liaison n'est désormais plus si secrète... Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.