[SPOILER] - La terrible décision de Ludivine !

Ludivine est dépassée par la gestion de La Table des Rivière. Elle remet tout en question et prend une terrible décision. Elle annonce à Solal qu’elle compte fermer le click and collect jusqu’au retour de Noémie. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.