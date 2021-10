[SPOILER] - Laetitia en pleine détresse !

Alors qu’elle faisait le ménage chez Clotilde et Guillaume, Kelly retrouve sa mère dans une situation assez cocasse. Le poisson rouge s’est échappé et a sauté de son bocal ! Elle le retrouve sous le canapé … mort ! Mais comment Clotilde va-t-elle réagir face à cette nouvelle ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.