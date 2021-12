[SPOILER] - Laëtitia et Guillaume s'embrassent !

Guillaume a pris de gros risques pour Laëtitia. Ils s’avouent enfin mutuellement leurs sentiments et succombent enfin à la tentation en s’embrassant. Ils pensent être à l’abri de tous les regards, mais Teyssier les surprend et en profite pour les prendre en photo. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.