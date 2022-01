[SPOILER] - Laëtitia quitte Guillaume !

S'en est trop pour Laëtitia, elle ne supporte plus l'indécision de Guillaume et ne veut plus souffrir. Il ne veut pas choisir entre elle et Clotilde ? Et bien elle choisit pour lui et met fin à leur relation pour de bon...