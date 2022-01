[SPOILER] - Laëtitia tombe des nues quand elle apprend...

La situation entre Laëtitia et Guillaume est toujours aussi bizarre et l’annonce de Guillaume n’arrange pas les choses. Lui et Clotilde ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage, chose que Laëtitia n’accepte pas ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.