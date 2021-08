[SPOILER] - L'arrivée surprise d'une candidate de Clotilde !

Elle s'appelle Yasmine. Et son arrivée surprise à l'Institut, pour les premières sélections, ne semble pas ravir Greg. Et pour cause ! C'est une ancienne amie, et elle est manifestement "remontée comme un coucou". Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.