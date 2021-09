[SPOILER] - Le passé de Maxime refait surface !

Il avait 15 ans... Et pourtant des années plus tard, le passé de Maxime refait surface. Et c'est en regardant les photos de classe envoyées par Chloé que Max comprend qu'Ambre est la sœur de Jeanne, la petite amie de Maxime, quand il avait 15 ans.