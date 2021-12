[SPOILER] - Le traumatisme d'Eliott !

Eliott ne va pas bien et c’est principalement à cause de la période de Noël qu’il déteste du plus profond de son cœur. Mais sous cette haine se cache peut-être un traumatisme bien plus profond… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.