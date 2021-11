[SPOILER] - L'émouvant speech de Greg !

L'assistante sociale rend visite à Greg, Jasmine et Eliott pour veiller à ce que Naël soit entre de bonnes mains. Elle est surprise de découvrir que Naël est élevé par trois personnes… Mais le speech touchant de Greg la convainc tout de suite, ils sont trois et vont pouvoir donner trois fois plus d'amour à Naël !