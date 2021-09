[SPOILER] - L’énorme déclaration de Louis en plein cours !

Louis s’en veut d’avoir passé ses nerfs sur Charlène et tient à lui faire savoir. Il se met debout sur la table de la cuisine et lui clame son amour devant tous les élèves. De quoi provoquer l’ire de Teyssier ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.