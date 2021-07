[SPOILER] - Les adieux d’Élodie !

Elodie est excédée par le comportement de Louis et décide de quitter l'Institut sur le champ. Louis, tente maladroitement, de la retenir. Mais les mots de la jeune femme sont durs et assez teintés de vérité.