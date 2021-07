[SPOILER] - Louis jubile de la rupture de Maxime et Salomé

Louis surprend une dispute entre Salomé et Maxime dans les cuisines de l'Institut et comprend qu'ils ne sont plus ensemble. L'occasion est trop belle pour ne pas les charrier…