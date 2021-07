[SPOILER] Les avances de Joachim à Clotilde !

Joachim et Clotilde travaillent à la rénovation de l'économat. Alors qu'ils discutent des plans, Laetitia drague Joachim qui reste de marbre : Clotilde est bien plus à son goût et il le lui fait savoir. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.