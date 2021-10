[SPOILER] - Les débuts de la vie à 3 pour Jasmine, Eliott et Greg !

La cohabitation entre Jasmine, Eliott et Greg semble se passer à merveille. Naël fait même ses nuits ! Mais les soucis d’organisation ne font que commencer… C’est au tour d’Eliott de garder Naël, mais visiblement il n’était pas au courant et a prévu d’assister la chef Listrac pour le cours des premières années ! Qui va bien pouvoir garder Naël ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.