[SPOILER] - Les terribles menaces de Teyssier à Anaïs !

Teyssier retrouve Anaïs au Double A et lui délivre un message sans équivoque. Son comportement pourrait lui être préjudiciable dans sa future carrière. Teyssier a le bras long et pourrait facilement la griller dans le métier… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.