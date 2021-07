[SPOILER] - Les troublantes nouvelles de Jérémy !

Guillaume skype avec Jérémy, en pleine forme. Clotilde n'est pas là et Guillaume veut aller la chercher, mais Jérémy n'a pas le temps et promet de rappeler.