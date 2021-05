[SPOILER] - L’ex de Lisandro débarque à l'Institut

Au restaurant AA Lisandro renoue avec Fanny, une ancienne collègue qu’il n’a pas vu depuis 15 ans. Plus qu’une simple amie, ils ont également été en couple par le passé. Si Lisandro se réjouit de sa présence, on ne peut pas en dire de même d’Anaïs ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.