[SPOILER] - L'Institut à la rescousse de Théo !

Théo stresse de voir les tables de son restaurant pop-up vides. C’était sans compter l’arrivée de tout l’Institut venu le soutenir et l'encourager lui et sa brigade. Que va penser la chef Armand de leur cuisine ? Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.