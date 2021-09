[SPOILER] - Lionel dit tout à Kelly !

Lionel décide de dire la vérité à Kelly : il a provoqué les incendies de la salle commune et de son ancien appartement à cause de ses pulsions pyromanes. A défaut de le juger, sa copine décide de le soutenir.