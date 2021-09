[SPOILER] - Lionel replonge !

À l’économat, le regard de Lionel est complètement absorbé par le nouvel incendie qu’il vient d’enclencher. Stéphane et Kelly débarquent en panique et constatent que les pulsions de Lionel reprennent de plus belle... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.