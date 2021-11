[SPOILER] - Lisandro humilié en plein service !

Au plus grand désarroi de Lisandro, Gabrielle Massa devient la sommelière de l’Institut. Mais il n’est pas prêt à laisser sa place de référent en salle pour travailler en équipe avec elle. Ils se disputent pour conseiller les clients et n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les missions de chacun. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.