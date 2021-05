[SPOILER] - Lisandro se blesse en plein service !

Panique au restaurant AA ! Le service du midi affiche complet et les commandes se multiplient. Stressé, Lisandro est pris de douleur par une sciatique et ne peut plus bouger. D'abord hésitant, il finit par accepter l'aide d'Anaïs pour superviser les élèves. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.