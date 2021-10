[SPOILER] - L'ultime confrontation entre Salomé et Ambre

Ambre tente de se racheter auprès de Salomé et de la rassurer sur les sentiments que Maxime éprouve pour elle. Elle ne veut pas être responsable de leur séparation. Mais Salomé l’envoie balader et lui demande de la lâcher. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.