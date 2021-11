[SPOILER] - Maxime découvre la liaison de Salomé et Tom !

Maxime vient d’apprendre une possible liaison entre Salomé et Tom et il ne le supporte pas. Il est fou de jalousie ! Malgré le fait qu’ils ne soient plus ensemble, il ressent toujours quelque chose pour elle. Et l’idée de la savoir avec un autre lui fait trop de mal. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.