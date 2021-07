[SPOILER] - Maxime fouille la chambre de Sylvie quand tout à coup...

Hortense et Mehdi font le guet tandis que Maxime fouille dans le chambre de Sylvie. La voix de François se fait attendre et pour faire diversion, le couple n'a d'autre choix que d'improviser...